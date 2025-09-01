Un secreto cambió mi vida | Programa del 1 de septiembre 2025
La esposa de Marco le hizo creer que era el padre de su hija; además de que no es cierto, Marco está seguro de que ella se revuelca con el verdadero padre.
TV Azteca
Marco asegura que fue engañado por su esposa y ha sido lo peor que le ha pasado, pues le hizo creer que era el verdadero padre de su hija. Pero lo peor de todo es que su mujer está saliendo con quien sí es el padre de su hija y no duda que se están revolcando.
Galerías y Notas Azteca UNO