¿Quién fue el papá de Eugenio Derbez y de qué murió?

Eugenio Derbez se ha consolidado como uno de los actores mexicanos con gran fama internacional debido a su participación en películas que han triunfado en los Premios Oscar, sin embargo, su popularidad viene desde la cuna.

Eugenio Derbez revela que tuvo una crisis existencial por carga de trabajo [VIDEO] Eugenio Derbez reconoce que el éxito laboral no es la felicidad y confiesa que ya tiene listo su testamento para cuando él falte.

El protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ nació siendo famoso pues es hijo de la primera actriz Silvia Derbez, quien participó en clásicos de la televisión mexicana como ‘Simplemente María’ y ‘El amor tiene cara de mujer’. Su esposo fue Eugenio González Salas, publicista y productor.

En 2024, durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el actor contó que su padre fue productor del programa ‘El gran premio de los 64 mil pesos’, el cual era conducido por el periodista Pedro Ferriz Santa Cruz.

“En ese entonces los publicistas también eran productores, era otro sistema como Chabelo, mi papá era de esos, era publicista y aparte producía programas de televisión y así conoció a mi mamá", contó.

Recordó que siempre prefería visitar el trabajo de su mamá en vez del de su padre, pues, dijo, no comprendía cuáles eran las funciones de los publicistas, sin embargo, recalcó que González Salas ‘era un hombre muy divertido, muy simpático, muy buena gente’, incluso, señaló que ‘todos le tenían miedo, pero era un pan de Dios’.

Estas son las enfermedades que padecía el papá de Eugenio Derbez

Eugenio González Salas falleció a los 71 años de edad un 14 de febrero de 1986. Pese a que en la entrevista no precisó cuáles fueron los motivos del deceso, el actor mencionó que su padre padecía de diabetes, cáncer y problemas con la presión arterial.

La ausencia de su padre ha sido una herida abierta con la que ha tenido que cargar Eugenio Derbez a lo largo de 4 décadas. “Lo extraño mucho y luego platico mucho con él. Él murió cuando yo tenía 23 años entonces si me hizo mucha falta en mi vida, me dolió mucho que no me haya visto triunfar”, confesó al periodista.

