Valentina Gilabert publica fuerte fotografía de ella en la ambulancia tras el ataque de Marianne Gonzaga

A casi 7 meses de que fue atacada con cerca de 15 puñaladas por la influencer Marianne Gonzaga, Valentina Gilabert está a punto de enfrentarse a un nuevo proceso en busca de justicia. Esto lo informó en sus redes sociales, junto con una inquietante fotografía del día del incidente.

Fue el 4 de febrero de 2025 que Gonzaga agredió a la modelo Valentina Gilabert, quien estaba saliendo con la expareja de la influencer, José Said Becerril.

Valentina Gilabert opina sobre las entrevistas que Marianne Gonzaga da a medios. “Jamás lo voy a olvidar” [VIDEO] Valentina Gilabert asistió a su primera alfombra roja y esto platicó ante las cámaras de Ventaneando.

Valentina Gilabert comparte fotografía explícita del día del ataque de Marianne Gonzaga en su contra

En sus historias de Instagram, Valentina Gilabert compartió una foto que le tomaron el día del ataque en su contra. En la imagen, en blanco y negro, la modelo está acostada en una camilla antes de ser trasladada al hospital; está cubierta de sangre y tiene puesta una mascarilla de oxígeno.

Crédito: Instagram. @vale.gilabert

“Ya resolvimos el primer juicio de una de las tres personas que me atacaron. Mañana comienza el juicio de la otra menor acusada de cómplice, deseenme suerte”, escribió la joven en Instagram.

Recordemos que Marianne Gonzaga, la agresora de Valentina, salió de prisión a finales de julio y se encuentra en régimen de libertad bajo custodia. Recientemente regresó a las redes sociales e incluso compartió sus nuevos precios para colaborar con marcas; esto ha causado mucha controversia, pues una gran cantidad de personas opinan que la situación de Marianne corre el riesgo de verse como algo aspiracional.

Por su parte, Valentina Gilabert asistió a su primera alfombra roja la semana pasada. En una entrevista con los medios aseguró que está viviendo “al máximo”.