inklusion logo Sitio accesible
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
Adn40
Azteca UNO
Famosos
Nota

Kenia Os sería la INVITADA DE LUJO para cantar junto a Shakira en su último concierto en CDMX del 18 de septiembre

Todos los Keninis están más que felices.

Kenia Os cantará con Shakira en su último concierto de CDMX
Imagen tomada de la cuenta de IG de Shakira
André Gutiérrez
Famosos
Shakira Kenia Os
Compartir
  •   Copiar enlace

Tras haber conquistado completamente la Ciudad de México con sus 11 fechas en el Estadio GNP, Shakira volverá en poco más de dos semanas para ofrecer su último concierto en la capital como parte de su exitosa gira “Las Mujeres Ya no Lloran World Tour”.

Respecto a este último concierto hay grandes expectativas pues la colombiana ha tenido grandes invitadas en las presentaciones de la última semana, donde figuran DANNA y Belinda, dos de las estrellas pop mexicanas más destacadas de la actualidad.

Para esta despedida de “La Loba” de tierras aztecas, se ha rumorado con fuerza que la próxima estrella será nadie más ni nadie menos que la cantante Kenia OS.

¿Kenia Os cantará junto a Shakira? Esto es lo que sabemos

Para sorpresa de muchos, se ha rumoreado en los últimos días que la originaria de Mazatlán ayudaría a Shakira a cerrar con broche de oro su paso por México, rumor que ha alegrado a todos y todas las “keninis”.

En octubre del año pasado la colombiana celebró el lanzamiento de su sencillo ‘Soltera’ junto con DANNA, Belinda y sí: Kenia Os, por lo que se espera que ella sea la tercera invitada en su paso por México.

En la última tanda de conciertos de Shakira-Shakira, cantó en días diferentes con DANNA la canción de ‘Soltera’ y ‘Días de Enero’ con Belinda, regalando momentos icónicos dentro de la cultura pop mexicana, donde incluso ya se espera su canción con Kenia Os.

¿Antología?, ¿Ciega, Sordomuda?, de momento este rumor (que cada vez toma más fuerza) es solo eso, un rumor pero fans de Kenia ya han empezado a especular sobre qué canción podría cantar.

Noticias de Famosos
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×