Kenia Os sería la INVITADA DE LUJO para cantar junto a Shakira en su último concierto en CDMX del 18 de septiembre

Tras haber conquistado completamente la Ciudad de México con sus 11 fechas en el Estadio GNP, Shakira volverá en poco más de dos semanas para ofrecer su último concierto en la capital como parte de su exitosa gira “Las Mujeres Ya no Lloran World Tour”.

Respecto a este último concierto hay grandes expectativas pues la colombiana ha tenido grandes invitadas en las presentaciones de la última semana, donde figuran DANNA y Belinda, dos de las estrellas pop mexicanas más destacadas de la actualidad.

Para esta despedida de “La Loba” de tierras aztecas, se ha rumorado con fuerza que la próxima estrella será nadie más ni nadie menos que la cantante Kenia OS.

¿Kenia Os cantará junto a Shakira? Esto es lo que sabemos

Para sorpresa de muchos, se ha rumoreado en los últimos días que la originaria de Mazatlán ayudaría a Shakira a cerrar con broche de oro su paso por México, rumor que ha alegrado a todos y todas las “keninis”.

En octubre del año pasado la colombiana celebró el lanzamiento de su sencillo ‘Soltera’ junto con DANNA, Belinda y sí: Kenia Os, por lo que se espera que ella sea la tercera invitada en su paso por México.

En la última tanda de conciertos de Shakira-Shakira, cantó en días diferentes con DANNA la canción de ‘Soltera’ y ‘Días de Enero’ con Belinda, regalando momentos icónicos dentro de la cultura pop mexicana, donde incluso ya se espera su canción con Kenia Os.

¿Antología?, ¿Ciega, Sordomuda?, de momento este rumor (que cada vez toma más fuerza) es solo eso, un rumor pero fans de Kenia ya han empezado a especular sobre qué canción podría cantar.