Me vendió como mercancía | Programa del 11 de agosto 2025

Mari asegura que desde niña la vendieron como si fuera mercancía y no entiende por qué ahora que se dedica a vender su cuerpo, la juzgan. Mientras Lilia dice que Mari es una malagradecida, Minerva revela que Mari ya se metió con su marido. Si Lilia se la vive corriendo a Mari de la casa desde que la vio con su yerno, ¿por qué insiste la joven en quedarse ahí?