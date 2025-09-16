inklusion logo Sitio accesible
Acércate a Rocío
Me enamoró en las redes y me estafó | Programa del 16 de septiembre 2025

Aunque Adriana es una mujer muy preparada, asegura que cayó en las redes de un hombre que la estafó y le quitó su dinero. ¿Hasta dónde llegarán las consecuencias?

Por creer en la labia de un estafador, Adriana está pagando las consecuencias. Incluso, su hermana se sorprende de la situación, pues Adriana es una mujer muy preparada y aún así fue víctima de la situación. ¿Jorge enfrentará las consecuencias con los compromisos que ya tenía?

