¿Quién es la novia de Kunno? Revelan la identidad de la mujer

Nadie sabe qué está pasando en realidad, pues los rumores se están intensificando y muchos videos están saliendo a la luz para confundir a los fanáticos y detractores de Kunno. Por eso en estos momentos la policía del internet se encuentra en plena investigación de quién es la novia del influencer y si la relación es cierta.

Papi Kunno revela consejo que le dio Bárbara de Regil para lidiar con los haters [VIDEO] Papi Kunno asegura que su amiga Bárbara de Regil le dio algunos consejos sobre cómo reaccionar a comentarios de odio en redes sociales, mismos que ahora él comparte.

¿Quién es la novia del influencer, Kunno?

En las últimas semanas se habló de este hombre por su relación directa que lleva con Christian Nodal y Ángela Aguilar, por lo que la gente no le perdonó nada. Sin embargo, las horas recientes se han centrado en la preferencia sexual del regiomontano. Y es que en un video indicó que llevó a su novia a Disneylandia, sin embargo es alguien bastante conocida para los que siguen a ambos creadores de contenido.

El nombre de la influencer que sale en el video de Kunno y casi besando al influencer es Mariana Casanova. Ella también se dedica a la creación de contenido en redes sociales y tiene 4.7 millones de seguidores en TikTok. Pero no es la primera vez que ambos se “insinúan” sus intenciones de ser pareja.

¿Hay alguna historia previa entre Kunno y Mariana Casanova?

Justamente en estos momentos donde los fanáticos no entienden si esto es una estrategia para generar interacciones o realmente se están declarando su amor, salieron videos del 2020 donde insinuaban que podría existir algo entre ambos. Los comentarios que se leen en estos momentos precisamente indican que vienen del futuro a confirmar que por fin están juntos.

El video que desató todo el revuelo alrededor de un polémico influencer termina con ambos acercando sus labios muy cerca pero sin concretar un beso en su totalidad. Al final, muchos argumentan que es un gran gancho de atracción para generar vistas, donde ambos son expertos.