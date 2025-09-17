VIDEO: conductora sufre accidente grave; así quedó destruido su auto

Todos los días salen noticias de algún accidente que acaba con la vida de una u otra persona. Y precisamente esta famosa conductora se quedó a nada de fallecer. En entrevistas posteriores al percance ella misma indicó que fue un milagro de Dios que siguiera viva. Ella es Joselyn Encalada y esto fue lo que le pasó para casi terminar con su vida.

¿Qué le pasó a Joselyn Encalada para casi fallecer?

La conductora de televisión incursionada en el periodismo es una de las personalidades bastante reconocidas en la televisión de Ecuador. Y el accidente que sufrió habla por sí mismo, pues las imágenes dictaminan la gravedad del choque que sufrió. Allí se ve claramente cómo el auto quedó prácticamente partido a la mitad al ser atravesado por un poste.

El propio testimonio de Joselyn contado en un programa de televisión indica la gravedad del asunto. Y es que de inmediato volvió a realizar la actividad que más le apasiona que es la conducción y participación televisiva. Así declaró mientras derramaba algunas lágrimas: “Es una situación demasiado delicada… Tremendo infarto, vieron cómo quedó mi carro, totalmente destruido… Lo que se dice en redes sociales, solamente el 90% es cierto”.

¿Por qué se accidentó la conductora, Joselyn Encalada?

En ese sentido es donde se están concretando los rumores bastante fuertes, pues parte de la información que circuló tras el accidente es que la celebridad de televisión estaba bajo los efectos del alcohol. Por ello, el accidente se concretó de manera tan devastadora. Sin embargo, en las palabras de la propia comunicadora, esa sería la parte que no es verdad de lo que se indica en los distintos reportes de la prensa.

Sin embargo, tal como lo indican las imágenes, y con las investigaciones en curso …el milagro es que la mujer de casi 35 años siga viva. Ante eso, sus fanáticos agradecieron porque todo está en orden y le desearon una pronta recuperación.