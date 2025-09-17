Estos son los colores de uñas que van a marcar tendencia en invierno

Es muy cierto que muchas mujeres se preocupan por su apariencia física, ya sea por el outfit, peinado, maquillaje y el color de sus uñas. Con la llegada del otoño, nuevos colores se han puesto de moda; por tal razón en esta ocasión te diremos cuáles serán estos que te van a hacer brillar en esta temporada.

¿Qué colores de uñas van a ser tendencia?

Rojo borgoña intenso

Como casi todos los años, este rojo se vuelve en el protagonista de muchas mujeres, solo que en esta ocasión con un acabado brillante y profundo, este color es ideal para aquellas que buscan elegancia. Se recomienda utilizarlo en eventos de noche, uñas cortas cuadradas o estilo almendra.

Gris perla metálico

Este color se está volviendo tendencia, pues es futurista y te hace lucir radiante, fresca e increíble. Esta opción es ideal para todas aquellas que les gusta el minimalismo con un twist sofisticado, aunque siempre elegante.

Verde oliva profundo

Este color es ideal para las personas que buscan elegancia, que se vea neutro, inspirado en la naturaleza. Durante esta temporada de otoño, este color se convertirá en la sensación del público, por lo que va a estar en tendencia por varios meses.

Nude con subtono malva

Algo más frío, pero también muy moderno, esta mezcla de colores no solo te harán lucir elegante vas a ser la tendencia durante todo el mes del otoño, por lo que vas a ser la sensación de la temporada.

Azul oscuro

Uno de los colores más pedidos y solicitados por muchas personas, este con un toque elegante y profundo se vuelve el protagonista de muchas mujeres, quienes buscan resaltar durante esta temporada.

Ahora ya tienes varias opciones que te van a hacer lucir de forma sorprendente durante los próximos meses, solo es cuestión de encontrar el estilo que mejor te quede.

