VIDEO: Así fue la muerte de un maestro de secundaria cuando cantaba en festejos del Día de la Independencia

En México son días especiales pues el país celebra lo que concretó el movimiento independentista de la monarquía española. Lamentablemente no todo fue fiesta en todos los rincones del país, pues este video evidencia el momento final de la vida de este maestro que se encontraba tocando con su banda en los festejos patrios de septiembre.

¡Recogido por la muerte! Un hombre falleció mientras estaba caminando. [VIDEO] Un hombre de aproximadamente 60 años se encontraba caminando, cuando de pronto se desvaneció en la vía pública. Ninguna persona no la ha logrado identificar.

¿De qué murió este maestro en los festejos del Día de la Independencia?

El video es bastante fuerte, pues se ve el momento exacto donde el maestro del municipio de Sonora se desplomó para después fallecer. En plena celebración del Día de la Independencia, el “Guayo” se encontraba cantando “A mi manera”, cuando en un momento específico de su interpretación, se recargó en el teclado de la banda.

Su conjunto musical era famoso por tocar en eventos del pueblo, pues era devoto de San Francisco. Esto ocurrió el 13 de septiembre. Todo marchaba de maravilla en el recital, sin embargo en un momento se figuró que le había dado sentimiento al recargarse en el teclado, sin embargo cuando su compañera se acercó a “consolarlo”, el maestro y director de secundaria se desplomó en sus brazos.

¿Quién era el maestro fallecido en Sonora?

El nombre del protagonista del video es Luis Eduardo Bojorquez y falleció en un momento donde evidentemente todos quedaron consternados, aunque después se confirmó que fue algo relacionado con el corazón. Aunque fue previo al fin de semana patrio, estaban en una velada en honor al santo en el que él creía. Los propios familiares confirmaron que tenía pendiente una operación a corazón abierto, por lo que se entiende que hay algo de relación.

Claramente el video ha causado asombro, pues se ve el momento preciso donde se desvanece, esto mientras su familia y amigos estaban disfrutando de una de las pasiones del maestro.