Se indigna para no pagarme | Programa del 22 de agosto 2025

Monse asegura que recuperará su dinero a como dé lugar, aunque tenga que exhibirlos a todos; dice que aprendió, con Yamir, que cuando hay dinero de por medio, la amistad se acaba. Ahora, Monse le exige que le pague y que se deje de esconder. Además, Monse revela que Yamir dejó de contestarle las llamadas desde hace cuatro meses y, que las pocas veces que lo ha visto, él ha corrido a esconderse tras las faldas de Lourdes, su mamá, quien también está indignada.