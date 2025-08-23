De dónde surgió y qué significa el trend “Ojitos Mentirosos” en TikTok

Si bien los trends de redes sociales suelen utilizarse simplemente para reír o pasar un buen rato, a veces también pueden servir para visibilizar situaciones complejas o incluso desahogarse colectivamente ante las desilusiones que muchos vivimos. Las tendencias como “rosa pastel” y “la lámpara se ve rara” han sido ejemplos recientes. Ahora se les une el trend “Ojitos Mentirosos”.

Si recientemente te han aparecido en TikTok videos de personas usando maquillaje de payasos en barrios de CDMX, a continuación te explicamos qué significa y cómo surgió esta tendencia.

Qué significa el trend “Ojitos Mentirosos”

En esta tendencia se combinan tres elementos: maquillaje de payaso, zonas marginadas como escenario y la canción “Ojitos Mentirosos” como fondo. Literalmente, las personas se graban usando ese maquillaje en colonias populares, barrios y zonas consideradas como inseguras en CDMX o en otras ciudades.

Mostrar estos escenarios se usa como una forma de visibilizar lugares que son muy comunes en México y que la gran mayoría de nosotros vemos todos los días, pero que están lejos de lo que nos muestran en la televisión, las películas y de las redes sociales, de lo “aspiracional”.

Algunas personas usan el trend para abrazar la autenticidad de su ciudad y dejar de pretender un estilo de vida que parece sinónimo de alta capacidad económica. Lo usan como un símbolo de resistencia ante tendencias muy famosas en años recientes, como el ‘clean look’ y el ‘old money’.

Creadores de contenido como Giordano Ortega también han señalado que se utiliza el maquillaje como una paradoja: la figura del payaso está ahí para hacer reír, aunque tras una fachada oculte dolor o adversidades.

En los comentarios de este tipo de videos, la opinión está muy dividida. Hay quienes defienden esta crítica social, mientras otras personas dicen que se romantiza la marginalización. También hay dos polos opuestos sobre el significado: quienes creen que no debería tomarse tan en serio y quienes creen que se sigue la moda sin darle la importancia necesaria.

Cómo surgió el trend de “Ojitos Mentirosos”

La estética de esta tendencia y la idea de usar maquillaje de payaso proviene de “Chicuarotes”, una película de 2019. Dirigida por Gael García Bernal, habla sobre dos adolescentes que intentan salir adelante en un entorno de violencia; en un principio, se suben a los camiones a pedir dinero usando maquillaje de payaso.