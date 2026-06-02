¡Está harta de los chismes de su mamá! Rebeca acepta tener una relación violenta, pero no quiere que su mamá se meta

Rebeca niega ser tonta; asegura que su mamá exagera las cosas y la está metiendo en chismes. ¿De qué lado está? Rebeca asegura que su único novio formal es Armando y sí, tiene su carácter, pero Rebeca dice que ya se está ocupando de ello. Si las cosas terminan mal, Rebeca anticipa que la culpable sería su mamá por estar fregando. Rebeca está harta de los chismes de su mamá, pues ella sabe cómo maneja su vida y no es una escuincla. Aunque Armando violenta a Rebeca, ella asegura que él la ama y la cuida.