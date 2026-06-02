¡Anda con un violento! La hija de Silvia juega con fuego saliendo con un casado violento
Silvia está muy preocupada porque su hija de 22 años anda con un hombre mayor, casado, celoso y violento. ¿Debería prohibirle la cuestionable relación?
Silvia asegura que su hija es muy tonta por estar jugando con fuego: está dobleteando con dos hombres que parecen sus abuelos. La hija de Silvia le presentó a un hombre casado y violento y ahora hasta se atreve a ponerle el cuerno. Ahora, Silvia está muy preocupada por su hija Rebeca pues se ha metido en tremendo líos a sus 22 años de edad. En su momento, Silvia trató de orientar a Rebeca, pero no la quiso escuchar. ¿Silvia debería prohibirle a su hija meterse con hombres casados?