¡Anda con un violento! La hija de Silvia juega con fuego saliendo con un casado violento

Silvia asegura que su hija es muy tonta por estar jugando con fuego: está dobleteando con dos hombres que parecen sus abuelos. La hija de Silvia le presentó a un hombre casado y violento y ahora hasta se atreve a ponerle el cuerno. Ahora, Silvia está muy preocupada por su hija Rebeca pues se ha metido en tremendo líos a sus 22 años de edad. En su momento, Silvia trató de orientar a Rebeca, pero no la quiso escuchar. ¿Silvia debería prohibirle a su hija meterse con hombres casados?