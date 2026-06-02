¿Fue un Reto Express el que condicionó el Martes de Beneficio y Castigo? Ramahá fue quien lo ganó y eligió a sus víctimas
Flor tuvo la responsabilidad de formar los tres equipos, pero fue Ramahá quien brilló al conquistar el triunfo.
En MasterChef 24/7, Flor fue la encargada de elegir a los integrantes de los tres equipos que participaron en el Reto Express. Tras una intensa prueba llena de estrategia y cocina a contrarreloj, Ramahá logró destacar sobre sus compañeros y se quedó con la victoria, obteniendo una importante ventaja en la competencia.