¡Vaya confesión! Martha revela un secreto de Rebeca que encenderá a Armando

Martha, amiga de la mamá de Rebeca, entra a la clínica de emociones muy preocupada, pues desde que Rebeca anda con Armando, Silvia comenzó a tener problemas de salud. Además, Martha revela que Armando la ha violentado y, ante su confesión, Martha recibe asesoría de los especialistas de la clínica de emociones. ¿Será que Martha decide tomar acciones legales contra Armando, por violento? Armando asegura que Martha es una chismosa y Silvia es una alcahueta de Rebeca. Martha hará una terrible y peligrosa confesión que encenderá los ánimos en el foro.