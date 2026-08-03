Se hace la víctima para que la mantengan | Programa del 3 de agosto 2026

Vanessa es originaria de Pueblo, pero se fue a vivir a la Ciudad de México para estudiar la Universidad. Nadia acogió a Vanessa y la recibió en el departamento que ella ya rentaba, pero dejó de pagarle algunas mensualidades y a hacer muchas fiestas sin su consentimiento. Rigoberto, hermano de Nadia, empezó una relación con Vanessa sin saber que ella salía con su padre y no solo eso, si no que mantenía una relación con Nestor, un joven de Puebla.