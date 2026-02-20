¡El novio de Steffany no quiere a su hija y ella se aferra!
Cuando Steffany conoció a su novio, él le advirtió que no saldría con alguien que tuviera hijos; ella se sinceró en la segunda cita y, aunque él la rechazó, ella sigue aferrada.
Steffany duró sólo dos meses con el papá de su hija, pues él salió corriendo porque eran muy jóvenes e inmaduros. Ella no lo obligó a cumplir con sus obligaciones porque se mudó de ciudad y ella decidió criar sola a su bendición. ¿Será que Steffany vivió muy rápido y se quedó con ganas de vivir su juventud? Ahora, el novio de Steffany la hace menos por ser madre soltera y se niega a convivir con su hija; su cuñada también la rechaza y hasta la ha corrido de su casa. Steffany lo tiene claro: no está sola y quiere que la acepten con su criatura.