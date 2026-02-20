¡El novio de Steffany no quiere a su hija y ella se aferra!

Steffany duró sólo dos meses con el papá de su hija, pues él salió corriendo porque eran muy jóvenes e inmaduros. Ella no lo obligó a cumplir con sus obligaciones porque se mudó de ciudad y ella decidió criar sola a su bendición. ¿Será que Steffany vivió muy rápido y se quedó con ganas de vivir su juventud? Ahora, el novio de Steffany la hace menos por ser madre soltera y se niega a convivir con su hija; su cuñada también la rechaza y hasta la ha corrido de su casa. Steffany lo tiene claro: no está sola y quiere que la acepten con su criatura.