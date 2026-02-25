Su obsesión es separarnos | Programa del 25 de febrero 2026 de Acércate a Rocío

Mariana acusa a la ex de Juan de buscar separarlos, mientras Guadalupe no pierde oportunidad de señalar que Juan le fue infiel con Mariana. Juan confiesa que Guadalupe lo busca con cualquier pretexto y asegura que Guadalupe ha manipulado a su hija Alondra para que haga lo mismo. ¿Será que la obsesión de Guadalupe llegó muy lejos?