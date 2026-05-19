¿Y los caballeros qué? Viviana asegura que Gabriela mete hombres a su casa

Viviana asegura que Gabriela es una mujer mala y peligrosa; le da miedo. Revela que Gabriela la corrió de su casa a gritos y la tiene amenazada. Por eso, Viviana ya le aconsejó a Jocelyn que se salga, pues Gabriela le podría hacer mucho daño. Viviana revela que tiene una relación muy cercana con Jocelyn y detalla las groserías que Gabriela les ha hecho, incluyendo un tremendo conflicto que se armó por unas llaves y una cuestionable presencia de un caballero.