Cómo hacer una lámpara de noche casera: 5 ideas fáciles

Si buscas una iluminación para tu hogar pues te traemos grandes ideas para que la realices tu misma con un proyecto sencillo, económico e ideal. Aquí te vamos a contar cómo hacer una lámpara de noche casera con una estructura creativa e instalaciones sencillas.

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Como opción ten en cuenta que si no quieres hacer conexiones eléctricas desde cero pues puedes comprar un cable con enchufe e interruptor ya integrados en cualquier ferretería.

¿Cómo realizar una lámpara de noche casera?

Lámpara rústica con tarro de cristal

Para esta idea puedes utilizar los frascos de vidrio que son versátiles. Para ello necesitas tener un tarro de cristal grande con tapa, un kit de cable con portalámparas y un taladro o punzón.

El procedimiento consiste en tomar la tapa metálica del tarro y realizar un agujero en el centro que coincida con el diámetro de tu portalámparas. Luego vas a introducir el portalámparas por el agujero y asegúralo firmemente. Introduce una bombilla LED pequeña.

Por último, tienes que cerrar el tarro. Se recomienda decorar el interior con un poco de arena o colocar hilos de yute rodeando el cristal para darle un acabado más cálido.

Esta lámpara es ideal.|Pinterest

Lámpara de cuerda y globo (Estilo Boho)

En este caso necesitas una cuerda de algodón o hilo de yute, un globo, cola blanca (pegamento escolar) y agua. En cuanto al procedimiento tienes que inflar un globo al tamaño que desees para tu lámpara y apóyalo en un recipiente para que no se mueva.

Debes mezclar partes iguales de cola blanca y agua para empapar la cuerda. Luego enrolla de forma aleatoria alrededor del globo, asegurándote de dejar un pequeño espacio libre en la zona del nudo para introducir el cable después.

Deja secar por 24 horas hasta que la cuerda esté completamente rígida. Vas a pinchar el globo cuidadosamente y retíralo para luego introducir la instalación eléctrica.

Lámpara geométrica con botellas de plástico

Aquí tenemos una alternativa en la que se utiliza una botella de plástico limpia de 2 litros, cúter, pintura acrílica o en aerosol y pegamento instantáneo. Para poder realizarla tiene que cortar la sección superior de la botella (el cuello) y realiza un orificio en la tapa por donde pase el cable de la luz.

Haz cortes verticales en el cuerpo de la botella que sean paralelos con grosor de aproximadamente 1 cm. Dobla estas tiras hacia afuera y presiónalas suavemente para curvarlas, dándole una silueta redondeada o de bulbo a la estructura. Por último, pinta el plástico y fija la base con pegamento, coloca el portalámparas e inserta la bombilla LED.

Utiliza tu creatividad.|Pinterest

Lámpara industrial con latas de aluminio

Es una buena idea para el reciclaje de latas de conservas ya que necesitarás 1 o 2, un punzón, un martillo y pintura. Para llevar a cabo esto debes pintar la lata por fuera, con el punzón y martillo realiza pequeños agujeros en toda la superficie para formar un patrón. Perfora la base de la lata para poder pasar el portalámparas.

Lámpara con envases de comida y encaje

Por último, tenemos esta idea en la que necesitas un CD viejo, un envase cilíndrico de plástico rígido, pegamento y un retazo de tela de encaje o plástico traslúcido para ventanas.

Lo que debes hacer es utilizar el CD como base, pega el portalámparas justo en el centro con pegamento instantáneo. Vas a tomar el envase de plástico, retira la base y realiza una pequeña muesca en el borde inferior para que el cable eléctrico pueda salir sin tambalear la lámpara.

Luego tienes que forrar el envase cilíndrico pegando a su alrededor la tela de encaje o el plástico traslúcido. Por último, encaja el cilindro sobre el CD cubriendo la bombilla y pégalo para sellar tu nueva lámpara de mesa.