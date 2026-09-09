La pared que queda arriba de la televisión tiene una superficie amplia que puede integrarse al diseño de la sala con pocos elementos. Entre estos, puedes optar por cuadros, repisas, espejos, fotografías y piezas textiles, que complementarán las 6 ideas bonitas para aprovechar el espacio vacío de la casa, donde puedes aplicar estas 5 opciones debajo de la cama sin perder el orden.

Antes de colocar cualquier objeto, se recomienda revisar el manual del aparato y conservar libres sus zonas de ventilación. Lo anterior, ya que el aire caliente sale principalmente por la parte superior de algunas pantallas. Pero si lo que realmente quieres es ya no perder los controles remotos, puedes aplicar estas 4 ideas de organización.

Qué colgar arriba de la televisión: 6 ideas bonitas para aprovechar espacio vacío de la casa|IA

¿Qué colgar arriba de la televisión?

1. Galería de cuadros: Una de las opciones es integrar la pantalla dentro de una galería de arte para reducir su protagonismo visual y conseguir que conviva con fotografías, ilustraciones y otras piezas.

2. Cuadro grande: Una sola obra de formato grande puede ocupar la superficie libre sin generar una acumulación de objetos. Esta alternativa es útil cuando el televisor tiene una instalación sencilla y la pared necesita un elemento que equilibre sus dimensiones. El cuadro puede utilizar una paleta relacionada con el sofá, la alfombra o las cortinas para crear continuidad visual.

3. Repisa: Una repisa flotante puede convertir la parte superior de la pared en una superficie para libros, fotografías, pequeñas esculturas o piezas decorativas.

4. Espejo: Un espejo puede ocupar la zona libre y aportar profundidad visual. En una pared con televisor, una alternativa es utilizar un espejo horizontal o colocar varios modelos pequeños formando una composición.

5. Papel tapiz: Un tapiz, una pieza de macramé o un elemento elaborado con fibras naturales puede aportar textura sin recurrir a numerosos objetos pequeños. Entre las opciones están materiales como cuerda, madera y cerámica para crear interés tridimensional alrededor de la televisión.

6. Fotografías familiares: Las fotografías familiares, de viajes o de paisajes son muy buena idea para colocar arriba de la televisión. Una opción consiste en colocar varias imágenes con marcos similares y distribuirlas por encima y a los lados de la pantalla para crear una composición uniforme.