Venus en Escorpio: horóscopo del amor para cada signo del 10 de septiembre de 2026 al 7 de enero de 2027

Desde el 10 de septiembre de 2026 hasta el 7 de enero de 2027, Venus en Escorpio, se convertirá en un tránsito que puede intensificar la forma de vivir los vínculos, los deseos y las relaciones. Durante este extenso período, cada signo del zodiaco podría enfrentarse a nuevas experiencias sentimentales, conversaciones profundas y decisiones que permitan transformar su manera de relacionarse.

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Según la astrología, el recorrido tendrá además una particularidad: Venus comenzará su movimiento retrógrado el 3 de octubre y retomará su marcha directa el 14 de noviembre. Este período puede favorecer a cada signo en aspectos como la revisión de asuntos afectivos del pasado, la reconsideración de decisiones y una reflexión más profunda sobre lo que cada persona desea recibir y ofrecer dentro de una relación.

Tránsito de Venus en Escorpio: esta es la energía disponible para cada signo del zodiaco entre septiembre de 2026 y enero de 2027

Aries : puede llevarte a profundizar en relaciones y conversaciones que hasta ahora habían permanecido en la superficie. Durante la retrogradación podrías revisar una decisión del pasado. El aprendizaje estará en reconocer qué tipo de vínculo deseas construir a largo plazo.

: puede llevarte a profundizar en relaciones y conversaciones que hasta ahora habían permanecido en la superficie. Durante la retrogradación podrías revisar una decisión del pasado. El aprendizaje estará en reconocer qué tipo de vínculo deseas construir a largo plazo. Tauro : este tránsito ocurre en el signo opuesto al tuyo y puede traer cambios importantes en tu manera de relacionarte. Una persona del pasado podría reaparecer durante la retrogradación o una relación actual podría atravesar una etapa de revisión y redefinición.

: este tránsito ocurre en el signo opuesto al tuyo y puede traer cambios importantes en tu manera de relacionarte. Una persona del pasado podría reaparecer durante la retrogradación o una relación actual podría atravesar una etapa de revisión y redefinición. Géminis : puede invitarte a observar cómo tus rutinas influyen en tu vida afectiva. Será un buen período para analizar qué actitudes necesitas modificar y cómo puedes encontrar un mejor equilibrio entre tus responsabilidades y tus relaciones.

: puede invitarte a observar cómo tus rutinas influyen en tu vida afectiva. Será un buen período para analizar qué actitudes necesitas modificar y cómo puedes encontrar un mejor equilibrio entre tus responsabilidades y tus relaciones. Cáncer : la influencia escorpiana puede favorecer encuentros intensos y experiencias capaces de despertar emociones que creías olvidadas. Durante la retrogradación podrías volver a pensar en un deseo o proyecto personal que habías dejado atrás.

: la influencia escorpiana puede favorecer encuentros intensos y experiencias capaces de despertar emociones que creías olvidadas. Durante la retrogradación podrías volver a pensar en un deseo o proyecto personal que habías dejado atrás. Leo : puede poner el foco en los vínculos familiares y las relaciones más cercanas. Será un período para sanar situaciones del pasado y comprender qué necesitas para sentirte verdaderamente cómodo dentro de tu espacio personal.

: puede poner el foco en los vínculos familiares y las relaciones más cercanas. Será un período para sanar situaciones del pasado y comprender qué necesitas para sentirte verdaderamente cómodo dentro de tu espacio personal. Virgo : la comunicación tendrá un papel fundamental durante este tránsito. Una declaración, mensaje o encuentro puede ayudarte a comprender mejor lo que deseas. La retrogradación de Venus también puede traer de vuelta una conversación pendiente.

: la comunicación tendrá un papel fundamental durante este tránsito. Una declaración, mensaje o encuentro puede ayudarte a comprender mejor lo que deseas. La retrogradación de Venus también puede traer de vuelta una conversación pendiente. Libra : Venus, tu planeta regente, puede invitarte a revisar tus prioridades y aquello que esperas recibir de una relación. Este tránsito puede ayudarte a fortalecer la autoestima y dejar de conformarte con situaciones que ya no responden a tus necesidades.

: Venus, tu planeta regente, puede invitarte a revisar tus prioridades y aquello que esperas recibir de una relación. Este tránsito puede ayudarte a fortalecer la autoestima y dejar de conformarte con situaciones que ya no responden a tus necesidades. Escorpio : Venus recorrerá tu signo y puede aumentar tu magnetismo y capacidad para atraer nuevas experiencias. La retrogradación será especialmente importante para revisar decisiones afectivas y comprender qué patrones deseas abandonar antes de iniciar una nueva etapa.

: Venus recorrerá tu signo y puede aumentar tu magnetismo y capacidad para atraer nuevas experiencias. La retrogradación será especialmente importante para revisar decisiones afectivas y comprender qué patrones deseas abandonar antes de iniciar una nueva etapa. Sagitario : puede llevarte a mirar hacia adentro y reconocer sentimientos que habías intentado ignorar. Una persona o situación del pasado podría regresar para ofrecerte una nueva comprensión y ayudarte a cerrar un ciclo.

: puede llevarte a mirar hacia adentro y reconocer sentimientos que habías intentado ignorar. Una persona o situación del pasado podría regresar para ofrecerte una nueva comprensión y ayudarte a cerrar un ciclo. Capricornio : este tránsito puede favorecer los vínculos que nacen de intereses comunes y amistades. Durante la retrogradación podrías reconsiderar la relación con determinadas personas y descubrir quiénes realmente comparten tu visión de futuro.

: este tránsito puede favorecer los vínculos que nacen de intereses comunes y amistades. Durante la retrogradación podrías reconsiderar la relación con determinadas personas y descubrir quiénes realmente comparten tu visión de futuro. Acuario : puede poner el foco en tus objetivos y en la manera en que las relaciones influyen en tus planes. Será un período para analizar si determinados vínculos acompañan el camino que deseas construir.

: puede poner el foco en tus objetivos y en la manera en que las relaciones influyen en tus planes. Será un período para analizar si determinados vínculos acompañan el camino que deseas construir. Piscis: puede ayudarte a conectar con nuevas experiencias y personas. La retrogradación puede llevarte a revisar una idea o expectativa sobre las relaciones antes de dar un paso importante.

¿Cuál es la energía disponible del tránsito de Venus en Escorpio 2026?

Desde la perspectiva de la astrología, Venus se relaciona simbólicamente con la manera de vincularse, el placer, los afectos, los valores personales y aquello que cada persona considera deseable. Al ingresar en Escorpio, un signo de agua fijo asociado con la profundidad y la transformación, estas cuestiones pueden adquirir un carácter más intenso.

Durante este tránsito, las relaciones superficiales pueden perder interés, mientras que los vínculos que poseen una verdadera carga emocional podrían atravesar procesos de transformación. La energía disponible durante estos meses puede favorecer:



Transformar patrones afectivos : el tránsito puede impulsar la necesidad de reconocer dinámicas que ya no resultan beneficiosas.

: el tránsito puede impulsar la necesidad de reconocer dinámicas que ya no resultan beneficiosas. Fortalecer el valor personal : revisar aquello que cada persona está dispuesta a aceptar puede ayudar a establecer límites más claros.

: revisar aquello que cada persona está dispuesta a aceptar puede ayudar a establecer límites más claros. Recuperar conversaciones pendientes : la retrogradación puede propiciar el regreso de temas que no habían quedado completamente resueltos.

: la retrogradación puede propiciar el regreso de temas que no habían quedado completamente resueltos. Reconectar con los deseos: Venus en Escorpio invita simbólicamente a preguntarse qué se desea realmente, más allá de las expectativas externas.

La intensidad de este tránsito también puede traer algunos desafíos. Escorpio es un signo asociado con las emociones profundas, por lo que pueden aparecer celos, actitudes posesivas o la necesidad de controlar determinadas situaciones. La clave será transformar esas reacciones en una oportunidad para comprender mejor los propios temores y necesidades.