La manera en que activas el modo fresa de WhatsApp

Desde hace algunos meses, los millones de usuarios de la plataforma de mensajería instantánea han experimentado varias actualizaciones ya que los desarrolladores de WhatsApp tienen el objetivo de seguir mejorando sus funciones.

Sin embargo, la aplicación todavía está trabajando en nuevas actualizaciones, entre ellas una que puede ayudar a cambiar por completo el color que tiene la plataforma al momento de mandar mensajes o usar otro tipo de servicios, ya que no es el único que ofrece WhatsApp.

Aquí te desmentimos todos los mitos sobre el uso de la tecnología [VIDEO] Alejandra Carvajal junto con un experto, te desmiente a detalle todos esos mitos acerca del uso de la tecnología. ¡Checa a detalle porque seguro te interesa!

Te puede interesar: El nuevo requisito obligatorio para usar WhatsApp a partir del 11 de abril

¿Cómo activar el modo fresa en WhatsApp?

De acuerdo con la información que ha sido compartida por WeBeta Info, una de las nuevas herramientas de WhatsApp va a darte la oportunidad de cambiar la apariencia de tu aplicación; sin embargo, todavía no existe una fecha exacta de lanzamiento.

Aunque todavía no existe una fecha para su implementación, ya hay una forma para poder activar el modo fresa en WhatsApp; no obstante, solamente lo podrán hacer los usuarios que tengan Android, pues los dispositivos de la manzanita no lo permiten.

Para poder disfrutar de este modo fresa en WhatsApp se necesita de una aplicación, la cual no va a causar problemas en el funcionamiento del sistema de mensajería ni en la seguridad de tu equipo; sin embargo, es importante hacer una copia de seguridad para tener más confianza.

¿Qué aplicación se tiene que descargar?

Se tiene que bajar la aplicación Nova Launcher, luego definir el estilo que vas a querer en la pantalla de tu equipo colocándolo como predeterminado. Después, tienes que ir a la app y pulsar sobre la línea naranja para poner la capa personalizada.

También te puede interesar: ¡Descubre la nueva función de WhatsApp que sorprenderá a todos!

Al final, tendrás que buscar el color del ícono en WhatsApp en fresa, poner el que sea de tu agrado y listo. Para poder terminar todo el proceso tienes que seleccionar el botón de ‘Editar’, luego tendrás que entrar en Aplicación, Fotos y poner la imagen que descargaste.

Después se tiene que elegir el tamaño y podrás disfrutar del modo fresa en WhatsApp.