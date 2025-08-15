inklusion logo Sitio accesible
EN FOTOS: así es por dentro el rancho de Ángela Aguilar que Nodal tanto presumió

La pareja vivió en este hermoso rancho poco antes de mudarse a Texas. Te mostramos cómo es por dentro.

Redacción Azteca UNO
Famosos
ver fotos
El rancho “El Soyate”, de la familia de Ángela Aguilar, tiene jardines, establos y hasta una capilla. (Instagram @angela_aguilar_ @nodal)
Esta es la entrada del rancho “El Soyate”, de la familia de Ángela Aguilar.
Esta es la entrada del rancho “El Soyate”, de la familia de Ángela Aguilar. (Ventaneando)
La familia Aguilar ha compartido en redes sociales cómo es el rancho por dentro.
La familia Aguilar ha compartido en redes sociales cómo es el rancho por dentro. (Instagram @leonardoaguilaroficial.)
Una vista por dentro del rancho “El Soyate”, de Ángela Aguilar.
Una vista por dentro del rancho “El Soyate”, de Ángela Aguilar. (YouTube Pepe Aguilar)
Pepe Aguilar ha presumido sin miedo cómo es su rancho.
Pepe Aguilar ha presumido sin miedo cómo es su rancho. (YouTube Pepe Aguilar)
Así se ve el rancho “El Soyate” desde las alturas.
Así se ve el rancho “El Soyate” desde las alturas. (YouTube Pepe Aguilar)
Un retrato de Flor Silvestre en el rancho de Ángela Aguilar.
Un retrato de Flor Silvestre en el rancho de Ángela Aguilar. (Instagram @leonardoaguilaroficial)
El rancho “El Soyate” es uno de los patrimonios más importante de la Dinastía Aguilar.
El rancho “El Soyate” es uno de los patrimonios más importante de la Dinastía Aguilar. (YouTube Pepe Aguilar)

EN FOTOS: así es por dentro el rancho de Ángela Aguilar que Nodal tanto presumió

Christian Nodal presumió cómo fue vivir en el rancho de la familia de su esposa, Ángela Aguilar, mientras remodelaban su casa en Houston, Texas, en donde ahora viven juntos en matrimonio. Destacó que es un terreno de gran tamaño y que hay un montón de amenidades, perfectas para vivir cómodo, desde caballerizas, jardines, establos y una capilla.

El rancho “El Soyate”, ubicado en el municipio de Tayahua, Zacatecas, es un lugar con un legado significativo para la dinastía Aguilar, que comenzó con Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes diseñaron el lugar desde 0.

¡Salen nuevas e inéditas imágenes del cumpleaños de Pepe Aguilar!

[VIDEO] El cumpleaños de Pepe Aguilar se vivió a lo grande. Ahora revelan nuevas e inéditas imágenes sobre el festejo con su familia y su yerno, Christian Nodal.

La descripción que reveló Nodal durante la charla con Adela Micha en La Saga, en donde también confirmó las fechas de su separación de Cazzu y el inicio de su romance con Ángela Aguilar, no fue tan detallada, pero la propia familia ha compartido en varias ocasiones cómo es por dentro este rancho.

Don Pepe, por ejemplo, compartió recientemente con la prensa y algunos famosos invitados su recorrido por el pueblo que lo vio nacer. El video a modo de vlog lo publicó en su canal de YouTube.

Incluso, esta propiedad fue en donde se le dio el último adiós a Flor Silvestre en su velorio. La transmisión de Ventaneando también dejó entrever cómo es la entrada.

Y aunque el rancho “El Soyate” tuvo un desastroso incendio en 2020, en donde más de mil hectáreas fueron afectadas, la familia Aguilar salió adelante y continúa manteniendo el patrimonio que seguramente pasará de generación en generación.

Ángela Aguilar
Christian Nodal
