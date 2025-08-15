EN FOTOS: así es por dentro el rancho de Ángela Aguilar que Nodal tanto presumió

Christian Nodal presumió cómo fue vivir en el rancho de la familia de su esposa, Ángela Aguilar, mientras remodelaban su casa en Houston, Texas, en donde ahora viven juntos en matrimonio. Destacó que es un terreno de gran tamaño y que hay un montón de amenidades, perfectas para vivir cómodo, desde caballerizas, jardines, establos y una capilla.

El rancho “El Soyate”, ubicado en el municipio de Tayahua, Zacatecas, es un lugar con un legado significativo para la dinastía Aguilar, que comenzó con Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes diseñaron el lugar desde 0.

La descripción que reveló Nodal durante la charla con Adela Micha en La Saga, en donde también confirmó las fechas de su separación de Cazzu y el inicio de su romance con Ángela Aguilar , no fue tan detallada, pero la propia familia ha compartido en varias ocasiones cómo es por dentro este rancho.

Don Pepe, por ejemplo, compartió recientemente con la prensa y algunos famosos invitados su recorrido por el pueblo que lo vio nacer. El video a modo de vlog lo publicó en su canal de YouTube.

Incluso, esta propiedad fue en donde se le dio el último adiós a Flor Silvestre en su velorio. La transmisión de Ventaneando también dejó entrever cómo es la entrada.

Y aunque el rancho “El Soyate” tuvo un desastroso incendio en 2020, en donde más de mil hectáreas fueron afectadas, la familia Aguilar salió adelante y continúa manteniendo el patrimonio que seguramente pasará de generación en generación.