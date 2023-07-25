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FOTOS | Rosalía y Rauw Alejandro terminaron, ¡aquí los mejores memes!

Los cantante Rauw Alejandro y Rosalía, ¡terminaron su compromiso! Estaban a punto de casarse y decidieron terminar. ¡Te compartimos los mejores memes!

Por: Ana Patricia Pérez

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