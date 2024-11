Salvador Zerboni es diagnosticado con rara enfermedad tras perder el oído

El mundo del espectáculo se encuentra consternado por el caso de Salvador Zerboni, actor que ha participado en diversas telenovelas y que recientemente reveló que atraviesa serios problemas de salud .

¿Qué dijo Salvador Zerboni?

En una conferencia de prensa, Salvador Zerboni compartió que fue diagnosticado con una rara enfermedad (hipoacusia súbita y vértigo), condiciones que lo mantuvieron hospitalizado durante 5 días.

Zerboni declaró que odiaba ponerse en el papel de víctima, pues estaba recién salido del hospital y estaba pasando por un momento complicado luego de experimentar síntomas alarmantes.

¿Qué dijo Salvador Zerboni sobre su enfermedad? Salvador Zerboni detalló que perdió la audición de un lado, luego experimentó vértigo, algo que es sumamente común por la relación que existe entre el oído y el equilibrio.

“Estaba yo comiendo helado el domingo en la noche, viendo una película y de repente sentí un zumbido en el oído. No le hice caso la verdad, ya era tarde, ya eran las 11:00 de la noche. Me quedé dormido y cuando desperté a las 06:00 de la mañana a correr, me caí de la cama, literal, me fui a gatas a vomitar al baño. No soportaba caminar, el pararme, el detenerme, el abrir los ojos, entonces imagínate el susto. Llamé a una ambulancia, vino mi gente a apoyarme, me llevaron al doctor y obviamente me internaron de emergencia”, comentó el famoso.

En un principio el actor prefirió mantener todo en secreto, pero luego optó por compartirlo para calmar a sus fans y acabar con cualquier tipo de rumores o especulaciones.

“Me declararon hipoacusia súbita y vértigo. Se supone que debería estar en casa, pero estoy aquí por mi compromiso con el trabajo y mis compañeros. El oído está en tratamiento. Esto puede tomar dos semanas, pero con fe y rodeado de tanto talento, sé que saldré adelante”, finalizó.

¿Qué es la hipoacusia súbita y vértigo?

De acuerdo con MedlinePlus, la hipoacusia es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos. Entre los principales síntomas están: