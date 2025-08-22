Los mejores diseños de uñas acrílicas para otoño del 2025

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de una de las estaciones del año favoritas para chicos y grandes por igual. El otoño del 2025 está a nada de llegar, motivo por el cual en los siguientes párrafos podrás conocer algunos de los mejores diseños de uñas acrílicas con los que puedes sorprender a tus seres queridos.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el otoño en México llegará el próximo 22 de septiembre, por lo que estamos exactamente a un mes de su arribo. Su término se dará el 21 de diciembre, por lo que, durante estos tres meses, podrás presumir algunos de estos diseños de uñas acrílicas.

#Estampas | Las uñas milky nails es un estilo, reconocido por sus tonos blancos y cremosos, el cual añade un toque de elegancia y frescura a cualquier look, ofreciendo una alternativa sofisticada a las manicuras más atrevidas y coloridas. #Belleza pic.twitter.com/VCf4EBGL42 — Revista Estampas (@Estampas) December 26, 2024

Estos son los mejores diseños de uñas acrílicas para el otoño

: Se trata de un que, además de ser atemporal (no solo funciona para el ) se destaca por ser elegante y estético a la vista. Los diseños minimalistas han sido sumamente populares, y para muestra de ello está este ejemplo. Manicura francesa : Es un enfoque que se ha vuelto tendencia en los últimos años y que, además, en esta temporada destacará por una edición mucho más limpia a las anteriores , lo anterior sin que signifique que los colores o el diseño estético desaparecerá por completo.

¿Cómo cuidar tu piel durante el otoño del 2025?

Además de hidratarse constantemente durante esta estación del año, la piel sugiere una serie de cuidados importantes en otoño del 2025. Entre estos destaca el desmaquillar el rostro antes de ir a dormir, así como exfoliar la misma como parte de una limpieza profunda. Por último, no descartes las duchas rápidas en las primeras horas del día.