Acusan a famoso rapero por el feminicidio de la joven Paola Bañuelos

Los feminicidios en México no cesan y recientemente se dio a conocer el de la joven Paola Bañuelos, quien desapareció la madrugada del pasado lunes 8 de julio en Mexicali, Baja California.

¿Qué se sabe sobre el feminicidio de Paola Bañuelos?

La Fiscalía de Baja California confirmó el pasado jueves el hallazgo del cuerpo de Paola Andrea Bañuelos Flores, de 23 años, luego de que sus padres denunciaran su desaparición después de abordar un taxi de aplicación en Mexicali.

María Elena Andrade Ramírez, fiscal de Baja California, informó que las autoridades encontraron el cuerpo de Paola Bañuelos en la colonia Islas Griegas.

“Lamentablemente hace unos momentos encontramos el cuerpo sin vida de esta joven (Paola Bañuelos), el cual coincide con sus características físicas, a pesar del estado de descomposición en que se encontraba por la temperatura y los rayos del sol”, declaró.

La fiscal declaró que la joven fue encontraba con la misma indumentaria con la que fue vista por última vez luego de salir del bar ‘La Consentida’ durante la madrugada del pasado 8 de julio. De igual modo, reveló que el cuerpo presentaba signos de violencia.

¿Quiénes son los presuntos responsables? El conductor del taxi de aplicación es uno de los presuntos responsables del feminicidio de Paola Bañuelos. No obstante, internautas pidieron que también investiguen a otras dos personas, una de ellas es el rapero Liriko Wan.

Después de que la Fiscalía General de Baja California confirmara el hallazgo del cuerpo de Paola Bañuelos, Sergio Daniel ‘N’, chofer del taxi se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de Sonora, entidad a la que huyó por supuestas amenazas.

El conductor dijo presentarse voluntariamente a declarar porque él no tenía nada que ver en el feminicidio de la joven. “Vengo a presentarme voluntariamente aquí a la fiscalía de la Ciudad de Obregón. Me vine por miedo , porque se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme ni declarar. He tenido varias amenazas y pues, ¿cómo voy a presentarme en una entidad donde estoy solo y me están amenazando?”.

⚠️#ÚLTIMAHORA Sergio Daniel Gutiérrez se entregó a las autoridades en Obregón, Sonora. Es el presunto culpable de asesinar a Paola Andrea Bañuelos que salía de un antro en Mexicali y tomó un #didi que conducía Sergio. Ocurrió hace minutos en la Fiscalía del estado (@fgjesonora… pic.twitter.com/Xo02GbxmIj — Michelle Rivera (@michelleriveraa) July 12, 2024

¿Qué tiene que ver el rapero Liriko Wan? Horas después comenzaron a circular publicaciones del conductor del taxi, pidiendo que se investigara a dos personas: Jacob ‘N’ y Liriko Wan. “Quiero que detengan a esas dos personas porque si me entrego yo primero me van a matar para que no diga nada. Yo les doy la cara se los juro, pero primero investiguen”.

Aunque los dos implicados se defendieron y se dijeron inocentes de las acusaciones en su contra, usuarios de X aseguraron que una de las canciones de Liriko Wan contenía mensajes perturbadores.

¿Cuál es la canción de Liriki Wan?

El tema en cuestión lleva por nombre “Maldito Psicópata” y en sus versos dice:

“Soy un maldito psicópata que no ha demostrado su potencial, aparento ser buena gente por mi trastorno mental. Si supieran que mi mente es la mente de un criminal, de un asesino serial y de un depredador sexual”.

“Ya que mis pensamientos bajo la influencia de drogas hacen que yo me convierta en una mier... de persona. Mis bajos instintos y mi mente no razonan

cuando veo que el cuerpo de mi víctima ya no reacciona”.

“Deja que una vez que tu maldad ya salga,

tortura a tus presas hasta arrancarles el alma,

que los juegos mentales siempre sean tu mejor arma porque deben algo y hoy les va a cobrar el karma”.

¿Qué dijo Liriko Wan?

Ante las acusaciones, Liriko Wan lamentó el asesinato de la joven y dijo que los señalamientos en su contra son falsos. “Estoy en el mejor momento de mi carrera musical. Traen el chisme ajeno a mi persona, lo que están haciendo conmigo se llama discriminación ya que se basan en un Facebook falso para difamarme (...) Ojalá tengan los suficientes para disculparse por todo esto que están haciendo, yo no me voy a desaparecer ni nada de eso”.