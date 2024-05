Así son los días de ‘Fofo’ Márquez en la cárcel; sigue amenazado

Desde hace algunos meses, se volvió tendencia el caso del influencer Rodolfo Márquez, mejor conocido en las redes sociales como ‘Fofo’ Márquez, quien se encuentra en prisión por agredir de forma brutal a una mujer en un estacionamiento en el Estado de México.

Sin embargo, tras su detención las cosas no parecen ir bien para el famoso, ya que no la está pasando de lo mejor en el penal donde se encuentra. Pero, de acuerdo con la información que se ha filtrado en las redes sociales, todo parece indicar que su pesadilla no está siendo tan pesada, pues goza de algunos beneficios.

¿Cuáles son los privilegios que tiene el influencer?

La información fue revelada por un oficial del Penal de Barrientos, quien habló para un canal de YouTube, la familia del influencer tiene el privilegio de visitarlo en horario especial, siendo los más convenientes para el preso y su familiares.

Ella (la mamá de Fofo) tiene un horario especial, está del otro lado… está en una área especial, entonces tiene horarios especiales, pero esos lo sabe mi compañero que lleva el búnker. Todas las visitas tienen que entrar por aquí, a menos que llegue en la tarde… la cuestión es que en el búnker (la visita) puede ser cualquier día de la semana a cualquier hora, como son conductas especiales tiene que llegar con oficio y todo

¿El influencer está amenazado?

Además, se reveló que ‘Fofo’ Márquez se encuentra en una zona especial del penal, ya que está amenazado por algunos reos, por lo que su vida podría estar en riesgo.

