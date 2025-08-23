Venden mansión de Irma Serrano, “La Tigresa”, en 200 millones de pesos; así luce

El legado de Irma Serrano, “La Tigresa”, sigue dando de qué hablar más de dos años después de su fallecimiento. Su lujosa mansión en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma, fue puesta en venta con un valor que supera los 200 millones de pesos.

Esta propiedad, ahora anunciada por la firma México Sotheby’s International Realty, no solo resalta por su valor económico, sino también por su importancia cultural. Considerada un ícono arquitectónico del siglo XX, la casa refleja el estilo neoclásico europeo que caracterizó a muchas residencias de la élite en aquella época.

El legado de “La Tigresa” en su hogar

El inmueble fue más que un simple lugar de residencia: se convirtió en un escenario donde la política, el arte y la música se entrelazaban. En sus salones se llevaron a cabo cenas memorables y deslumbrantes encuentros que reunieron a escritores, artistas y figuras influyentes del espectáculo mexicano.

El ambiente que rodeaba la mansión se ha comparado con el esplendor de palacios europeos, pues cada rincón transmitía la personalidad vibrante y enigmática de Irma Serrano. Su vida social y cultural encontró en este espacio un escenario perfecto donde ella brillaba como anfitriona principal.

Lo que incluye la venta de la mansión

Más allá de los muros y jardines, el comprador de esta residencia adquirirá piezas únicas que formaron parte del universo personal de “La Tigresa”. Entre ellas se encuentra un retrato inspirado en La Maja Desnuda, ubicado en la entrada de la casa, además de una misteriosa “caja de la suerte” que guarda un objeto secreto.

Según la inmobiliaria, este elemento simbólico busca mantener la esencia de Irma Serrano: una mezcla de misterio, arte y extravagancia que definió su legado. De esta forma, la mansión no solo representa lujo arquitectónico, también es una pieza viva de la memoria cultural mexicana.