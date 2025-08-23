Turista argentina metió los pies en la Fontana di Trevi: la policía intervino y la sacó

Un nuevo incidente turístico generó polémica en Roma cuando una mujer argentina decidió sentarse en el borde de la Fontana di Trevi y sumergir los pies en el agua, acción que está estrictamente prohibida. La policía local actuó de inmediato y retiró a la visitante del lugar bajo la mirada de decenas de personas que presenciaban la escena.

La situación ocurrió en plena tarde y fue grabada por transeúntes, quienes no tardaron en compartir el video en redes sociales. Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas, provocando indignación por la falta de respeto hacia uno de los monumentos más emblemáticos de la capital italiana.

La importancia de la Fontana di Trevi

Considerada la fuente más famosa del mundo, la Fontana di Trevi es un símbolo cultural e histórico de Roma. Construida en el siglo XVIII con un diseño barroco de Nicola Salvi y finalizada por Giuseppe Pannini, atrae a millones de turistas cada año.

Su imponente escultura central representa al dios Neptuno escoltado por tritones y caballos marinos, mientras que su tradición más conocida dicta que arrojar una moneda de espaldas asegura el regreso a la ciudad eterna. Por ello, el contacto físico con la fuente está prohibido, ya que busca preservar tanto el patrimonio como la experiencia de millones de visitantes.

Reacciones y sanciones

El gesto de la turista no solo fue visto como una falta de respeto, sino que también puede acarrear una multa significativa, pues las autoridades romanas han endurecido las sanciones contra quienes dañen o alteren sitios históricos.

En redes sociales, los usuarios criticaron duramente el comportamiento de la mujer, al señalar que este tipo de actitudes empañan la experiencia cultural de quienes visitan la Fontana di Trevi con admiración y respeto.

El incidente también ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los turistas al visitar monumentos históricos. Expertos en patrimonio cultural recuerdan que estos espacios no solo son íconos turísticos, sino también piezas artísticas que requieren respeto y cuidado.

