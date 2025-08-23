Alfredo Adame sorprende a su novia con flores en el aeropuerto y causa sensación

Lejos de la polémica que suele rodearlo, el inigualable Alfredo Adame protagonizó un momento inesperado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En lugar de un escándalo o una confrontación, el actor dejó ver su faceta más romántica al recibir a su nueva pareja sentimental con un ramo de flores.

Las cámaras de los medios captaron la llegada y posterior despedida de la pareja, quienes compartieron abrazos, besos y sonrisas que rápidamente acapararon la atención de los presentes. El gesto fue calificado como una muestra de cariño que contrasta con la imagen controversial que suele acompañar al conductor.

El gesto romántico de Alfredo Adame

Durante la bienvenida, la nueva novia de Adame respondió con entusiasmo a los reporteros que se acercaron para cuestionarla sobre su relación amorosa. Con humor y naturalidad, comentó que México es su segunda casa y que estaba feliz de poder pasar tiempo con el actor y conductor.

Al ser consultada sobre qué fue lo que más la atrajo de Alfredo Adame, no dudó en resaltar su caballerosidad y la energía que, según dijo, conecta perfectamente con la suya. Entre risas, también aseguró que la convivencia con él lo ha rejuvenecido, incluso bromeando que “le chupa la sangre todos los días”.

Reacciones en redes sociales

El video del momento rápidamente circuló en plataformas digitales, donde los usuarios no tardaron en opinar. Algunos aplaudieron que el actor mostrara su lado más tierno, mientras que otros se mostraron incrédulos ante la autenticidad de la escena. Comentarios como “Este señor y sus shows” y “Eso es más actuado que nada” inundaron las publicaciones, acompañados de burlas y memes.

A pesar de las críticas, el episodio dejó claro que Alfredo Adame continúa siendo un personaje mediático capaz de generar conversación, ya sea por sus escándalos o por sus gestos de amor. El actor demuestra que aún puede sorprender, generando conversación con gestos inesperados hacia su pareja.

