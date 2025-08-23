Millie Bobby Brown aparece por primera vez con su bebé y la imagen ya le dio la vuelta al mundo

Millie Bobby Brown está viviendo un momento único en su vida personal. La actriz de Stranger Things y su esposo Jake Bongiovi, con quienes celebró su boda el año pasado, acaban de debutar como padres tras adoptar a una niña. Y las primeras fotos de la pareja paseando con su bebé ya circulan por todas partes.

¿Dónde fueron vistos Millie Bobby Brown y su familia?

Las imágenes que publicó el medio TMZ muestran a la pareja en East Hampton, Nueva York. Se les ve empujando el carrito de su hija mientras caminan por la calle. Millie, de 21 años, llevaba sudadera blanca oversize, sandalias y el pelo recogido en una coleta, con un paño de bebé en el hombro.

Jake, de 23, iba con pantalones caqui, sudadera blanca con capucha y gorra negra. Nada de poses, solo dos jóvenes padres en un día normal.

El Daily Mail también difundió otras fotos de la pareja y su niña en una salida relajada. Ambos disfrutaban de un café helado, conversando tranquilos. Millie, con camiseta rosa y sin maquillaje, se mostraba sonriente, mientras Jake empujaba el carrito con una mano y sostenía su vaso con la otra.

¿Qué dijeron sobre la llegada de su hija?

La confirmación llegó a través de un mensaje conjunto en Instagram: “Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad. Y luego éramos tres”.

El anuncio fue breve, pero suficiente para que la noticia explotara en redes. Por ahora, la pareja no ha mostrado el rostro de la bebé y no está claro si decidirán compartir más de su vida familiar o mantenerla lejos del ojo público, como lo hacen otros famosos.

Crédito: Instagram/Millie Bobby Brown Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown adoptaron a una niña

¿Por qué Millie Bobby Brown soñaba con ser madre tan joven?

La propia Millie lo contó hace unos meses en el podcast Smartless. Explicó que su madre fue mamá a los 21 y su padre a los 19, y que ese ejemplo siempre la marcó. “Desde niña le decía a mi mamá que quería ser madre, igual que ella lo fue conmigo”, recordó.

También habló de la influencia de su abuela en su infancia y de lo importante que era para ella tener una familia, incluso mientras sigue creciendo como actriz y productora. Hoy, con Jake a su lado, ese sueño ya es una realidad. Y las primeras fotos con su bebita son la prueba más clara de que acaba de empezar una nueva etapa.