Acusan a Marco Chacón de poner a la venta el rancho de Joan Sebastian

El conflicto legal sigue entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón; sin embargo, el nombre de Marco Chacón , el esposo de la actriz costarricense, ha salido a relucir en múltiples ocasiones, pues se rumora que todo inició por una supuesta venganza contra la viuda de Julián Figueroa, quien habría descubierto la infidelidad del abogado.

A pesar de que han salido a relucir presuntas conversaciones de Marco Chacón con la mujer con la que le habría puesto el cuerno a Maribel Guardia, la información no ha sido confirmada, incluso la costarricense se pronunció al respecto y declaró que, aunque no metía las manos al fuego por él, no cree que esto fuera verdad.

Te puede interesar: Carmen Campuzano busca a Imelda Tuñón; este fue el mensaje que le envió

Acusan a Marco Chacón de querer vender rancho de Julián Figueroa sin permiso [VIDEO] El esposo de Maribel Guardia está siendo señalado de supuestamente ofertar un rancho de Julián Figueroa, pero él asegura que ha estado a la venta desde que Julián vivía.

¿Marco Chacón puso en venta el rancho de Joan Sebastian? Pero eso no es todo, recientemente se dio a conocer que Marco Chacón puso a la venta el rancho que Joan Sebastian le heredó a su hijo, Julián Figueroa.

Venga La Alegria dio a conocer que Marco Chacón fue cuestionado sobre el tema, pero se mostró bastante molesto y argumentó que el rancho de Joan Sebastian ya estaba en venta desde que Julián Figueroa estaba con vida. Marco Chacón dijo que la información que se filtró recientemente es malintencionada y forma parte de una campaña en su contra.

“Muy tajante nos respondió que el rancho ha estado a la venta desde que Julián Figueroa estaba vivo y acepta que dicha venta solo ocurriría con la aprobación de un juez, por lo que sabe que esta información mal intencionada es parte de una campaña en su contra”, informó VLA.

Te puede interesar: Maribel Guardia se viste de luto por la pérdida de un ser querido

¿Cómo es el rancho de Joan Sebastian?

El rancho que presuntamente está vendiendo Marco Chacón se encuentra en Cuernavaca, Morelos y está a la venta por 50 millones de pesos. Cuenta con diversas amenidades como piscina y amplias áreas verdes.

¿Marco Chacón puede poner a la venta el rancho de Joan Sebastian?

La información habría sido corroborada por Cipriano Sotelo, abogado de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, en entrevista para VLA. La venta del inmueble solo podría darse si Marco Chacón contara con una orden judicial o con un comprobante de que Julián Figueroa lo comprometió con un tercero.