Adal Ramones acepta pleito con Poncho de Nigris en pleno aeropuerto de Monterrey

Después de que se hiciera viral un video, donde se ve que Poncho De Nigris y Adal Ramones discuten a las afueras del Aeropuerto de Monterrey, este último admite que se trató de una vieja rencilla que tenían desde hace un tiempo, pero que finalmente lo lograron aclarar.

Adal, está en su ciudad natal para presentar su obra, ‘Cuento de Navidad’.

Ya con una sonrisa y creo que ya lo superamos, pero yo creo que Poncho, tal vez sí necesita platicarlo más; le voy a mandar boletos, si puede ir a ver la obra de ‘Cuento de Navidad, el musical’, entonces voy a mandar boletos, ojalá vaya. Él lo ha dicho, investíguenlo ustedes…

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Eso sí, fiel a su estilo, Adal compartió que previo al altercado, ambos venían en el mismo vuelo desde la Ciudad de México, aunque él viajaba en primera clase, a diferencia de Poncho que iba en turista.

Él iba atrás y quiso usar el baño de adelante, yo creo que quiso pasar para verme y ahí reclamarme, pero la señorita le dijo ‘no, ustedes usan el baño de atrás’ y dije ‘Ay, pobre, no lo dejaron pasar’

¿Cómo superó la muerte de su madre?

En otros temas, en vísperas de Navidad, Adal recuerda la ocasión en que por estas fechas, le tocó vivir el duelo por la pérdida de su madre, Doña Teresa Martínez, víctima de cáncer.

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