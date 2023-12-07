Adal Ramones habla sobre su musical “Un cuento de Navidad”

Este jueves 7 de diciembre el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia del carismático Adal Ramones, quien nos visitó para platicarnos sobre su nuevo musical “Un cuento de Navidad”.

¿Qué dijo Adal Ramones?

Visiblemente contento por la invitación y el espacio, Adal Ramones nos platicó sobre su nuevo musical, el cual trata sobre la Navidad, pero no sobre Santa Claus. “Es a Christmas Carol, el tema british que le puso Charles Dickens”, aseveró el también conductor.

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“Fíjate que es un sueño hecho realidad, aunque lo hice yo, solamente para Monterrey. Desde que conocí ‘Un cuento de Navidad’ dije: ‘El día que yo pueda actuar o, en unos más que se me haga mi sueño de irme a México, a la gran ciudad, al lugar más transparente del mundo'”.

Adal Ramones sentenció que para él fue un sueño cumplido hacer a Scrooge, el Cuento de Navidad, además del musical. “Casi somos 60 artistas en escena, entre los músicos, la directora, todo, el coreógrafo… en una gran producción que le entramos varios y estamos felices”.

¿Dónde ha presentado su musical?

El también productor señaló que “ya fuimos a Puebla, llenamos en Puebla, fuimos antier a Guadalajara, llenamos en Guadalajara y mañana es el estreno en el Teatro San Rafael, que Don Manolo Fábregas y Fela Fábregas pusieran como templo”, agregó.

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El musical “Un cuento de Navidad” se presentará el viernes 8 de diciembre a las 20:30 horas, el sábado 9 a las 5 y 7:30 de la tarde, mientras que el domingo será a la 1 y 5 de la tarde. Adal Ramones declaró que la obra estará todo el mes en el Teatro San Rafael.

¿Cómo lidia con su vida como papá? Adal Ramones dijo que se la lleva entre teatro, familia y bebé. “Teniendo niños y teniendo niños, eso es lo que estoy haciendo. Teatro, día libre, embarazo…”, agregó.

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