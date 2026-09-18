¿Niurka vs Kenny? La vedette le promete a la rockera que pronto irá contra ella; esto es lo que pasó en La Granja VIP

La mecha está permanentemente encendida dentro de La Granja VIP y este Jueves de Salvación fue el escenario de un enfrentamiento directo que nadie veía venir, pues tuvo como protagonistas a Kenny y Niurka.

El ambiente se volvió denso cuando llegó el turno del juego de Echar tierra, donde los concursantes debían verter costales de tierra en los contenedores de los nominados, buscando saturar sus recipientes para dejarlos fuera del juego por la salvación.

En un movimiento que tomó por sorpresa a varios, Kenny tomó la decisión de vaciar su contenedor en el recipiente de la vedette cubana. Al momento de justificar su acción cara a cara, la rockera fue honesta sobre la confusión que le genera la actitud de su compañera: "Me confundes, aunque somos muy iguales, ya no sé ni qué pensar", expresó al entregar su voto en contra.

La respuesta de Niurka no se hizo esperar y, lejos de mostrarse afectada o evasiva, apeló a su característico estilo incisivo durante el turno de réplica. Mirándolo fijamente y sin titubear frente a las cámaras, la artista le soltó una advertencia categórica que heló a los presentes: "No te preocupes, cuando yo tenga oportunidad te voy a balacear, te voy a dar con todo", sentenciando que Kenny acaba de entrar de lleno en su lista negra.

¿Quiénes están en la tabla de nominados este jueves 17 de septiembre en La Granja VIP?