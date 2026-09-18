¡La hizo estallar! Kunno desató la ira de Niurka con una confesión que involucra a uno de sus HIJOS en La Granja VIP

Las fricciones entre Kunno y Niurka Marcos sumaron un capítulo definitivo contundente en la más reciente gala de La Granja VIP. Tras haberle advertido previamente en la Asamblea que jamás sostendrían una relación de amistad y que su lealtad permanecía intacta con Manelyk González, el creador de contenido volvió a encarar a la vedette cubana en una dinámica donde el sarcasmo se convirtió en el verdadero protagonista.

La tensión subió de nivel cuando llegó el turno de Kunno de elegir a qué nominado debía echarle tierra para cancelar sus posibilidades de competir por la salvación. Sin titubear, el influencer caminó hacia la estación de Niurka y vació su bolsa mientras le expresaba de frente que su único deseo dentro del inmueble era que el público le cortara la cabeza para que dejara de "esparcir su veneno" entre los habitantes.

La artista prefirió no engancharse en un debate profundo durante su turno de réplica, limitándose a desacreditar a su compañero con una respuesta irónica: "Voy a responder como se le habla a la gente estúpida: sí, mi amor, lo que tú digas".

Kunno hace estallar a Niurka al decirle que la quería de suegra en La Granja VIP

Lejos de intimidarse ante la contestación de la controversial vedette cubana, el regiomontano remató la interacción con un comentario con doble sentido que terminó por descolocar a la participante. "Gracias, siempre tan educada... y yo que te quería de suegra", soltó Kunno entre risas, haciendo una clara alusión a los hijos de la vedette.