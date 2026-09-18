“El equipo de Niurka se está debilitando”, los críticos opinan que el grupo no tiene estrategia

El jueves de Salvación estuvo lleno de sorpresas. Primero se anunció que se añadiría a un nominado más, María Karunna fue multada por retirarse su micrófono en diversas ocasiones. También llamó la atención la manera en que muchos de los Granjeros votaron, especialmente, los considerados del equipo de Niurka.

Fueron los críticos los que hicieron notar que el grupo de la cubana no estaba siguiendo una estrategia clara y, sin darse cuenta, eligieron de manera errónea, poniendo en riesgo su estadía en La Granja VIP.

Fue Flor Rubio la que sentenció que el grupo de Niurka se está debilitando porque no se pusieron de acuerdo y votaron entre sí mismos. Hizo referencia a que Carlos Trejo votó por Kevin Contreras Bicolor y Natalia Alcocer también votó por el comediante a pesar de que son del mismo grupo.

Aunque se esperaba que varios de los Granjeros le echaran tierra a Manelyk González, ninguno lo hizo. "No se están dando cuenta de que ellos mismos se están dando un tiro en el pie. El otro grupo está muy fortalecido”.

Así, las personas que pasaron automáticamente a la tabla de nominación fueron Mónica Escobedo y Kevin Contreras.

Así votaron los Granjeros en el jueves de Salvación

La dinámica de los jueves de Salvación consiste en que los Granjeros eligen a alguno de los nominados y le echan tierra con la intención de eliminar su posibilidad de salir de la tabla de riesgo. Estas fueron cada una de las votaciones: