Así Adam Sandler habría evitado el rechazo de mesera en restaurante.

Adam Sandler se vio envuelto en contundente escándalo en días anteriores, pues se le vio supuestamente molesto tras salir de un famoso restaurante familiar en Estados Unidos.

Todo comenzó, cuando una mesera pidió al actor esperar 30 minutos para obtener una mesa. Tras no recibir trato de celebridad hollywoodense, Adam decidió abandonar el lugar junto a su acompañante.

La mesera rompió el silencio en TikTok, donde confesó que no reconoció al histrión debido a su aspecto con cubrebocas y sudadera.

Sin embargo, Adam Sandler dio a conocer que no se quedó en el restaurante porque no había una promoción que buscaba y no por no recibir un trato preferencial.

Debemos recordar que Adam Sandler es un as en la comedia y probablemente habría evitado el rechazo de la mesera caracterizado con sus legendarios personajes.

Zohan

¿Qué habría pasado si Adam Sandler llegaba al restaurante caracterizado como Zohan? Tal vez, el icónico militar israelí, habría tenido un épico recibimiento entre malteadas, hot cakes y una que otra soda.

Probablemente, el protagonista de No te metas con Zohan habría flechado el corazón de la mesera y así obtener un trato preferencial en la famosa cadena de comida.

Te puede interesar: Adam Sandler responde a la mesera que lo puso en lista de espera.

Lenny Feder

La película Son como niños marcó un antes y después en la carrera de Adam Sandler. El actor habría evitado el rechazo disfrazado como el popular chico Lenny Feder.

Plus: El grupo completo de amigos inmaduros habría recibido un descuento del 50%.

Donny Berger

El sensual y extrovertido Donny Berger habría conquistado el corazón de todos los comensales en el restaurante.

Adam Sandler habría recibido trato de súper estrella por la mesera, si tan solo se hubiera presentado con su divertido personaje de Ese es mi hijo.

Henry Roth

La película Como si fuera la primera vez dejó ver el lado más romántico de Adam Sandler en el 2004. Recordemos que, el personaje Henry Roth, enamoró a la bellísima Lucy tras perder la memoria.

El famoso actor neoyorquino habría recibido trato preferencial, caracterizado como el tierno Henry.

Además, Adam Sandler podría lanzar románticas frases de la película y endulzar el oído de la mesera que lo hizo esperar 30 minutos.

También te puede interesar: Escándalo en ‘Luis Miguel, la serie’ por personaje de Cristian Castro.