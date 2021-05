Escándalo en ‘Luis Miguel, la serie’ por personaje de Cristian Castro.

Luis Miguel, la serie continúa dando de qué hablar entre el público mexicano, pues cada capítulo se llena de drama, suspenso y nuevos detalles de El Sol.

Además, la polémica también se ha hecho presente durante el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie. Y es que, los personajes, han desatado contundentes críticas entre el público mexicano, quien no se pierde un nuevo capítulo todos los domingos.

Recientemente, el personaje de Cris Valdés desató todo tipo de reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Y es que, algunas personas, comentaron que fue un retrato a Cristian Castro cuando recién comenzó su carrera musical.

El personaje, interpretado por Jack Duarte, apareció con mechones rubios y ojos claros parecidos a los del Gallito Feliz.

Inmediatamente, los admiradores notaron que el cantante Cristian Castro fue retratado como Cris Valdés en el segundo capítulo de Luis Miguel, La Serie.

Hermano de Cristian Castro reacciona furioso ante el personaje de ‘Cris Valdés’

Marcos Valdés, hermano de Cristian Castro, explotó furioso en reciente encuentro con la prensa. El artista se enojó tras ver a Cris Valdés como un hombre afeminado y poco varonil.

“No se me hace justo que quieran ridiculizar a mi hermano. Mi hermano siempre admiró a Luis Miguel y no había que ridiculizarlo… mi hermano no habla así, es un hombre muy varonil, con mucho porte, con mucha personalidad y merece respeto”, expresó.

Por si fuera poco, el hermano del Gallito Feliz considera que Luis Miguel, La Serie solo intentó desprestigiar la carrera del intérprete de Azul.

“Yo creo que lo quisieron desprestigiar. Yo creo que Luis Miguel sintió pasos en la azotea, definitivamente la voz de mi hermano es increíble”, reveló.

Por último, Marcos Valdés confesó que su hermano Cristian Castro siempre cantó mejor que Luis Miguel.

El único que tiene la tesitura que tiene Luis Miguel se llama Cristian Castro. Y la voz de mi hermano es tan hermosa como la de Luis Miguel. Luis Miguel tiene una voz divina, pero vocalmente, para mí es mejor Cristian Castro

“Es un poco de ficción lo que se está manejando en la serie de Luis Miguel. Diego Boneta no es Luis Miguel. No se está viendo todo lo que hizo Luis Miguel, ni lo que vivió, ni lo que realmente hizo”, concluyó el artista sobre la veracidad de Luis Miguel, la serie.

