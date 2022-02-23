FOTOS | Adamari López muestra su abdomen imperfecto y la glorifican.

“¡Dejemos de romantizar el post parto, las mujeres no recuperamos el cuerpo de antes a menos que pasemos por una cirugía estética después del parto! Gracias Adamari por hacer más fuertes a las mujeres”, fue uno de los tantos mensajes que la presentadora de televisión, Adamari López, recibió después de dejar al descubierto su imperfecto abdomen.

La imagen, que era una historia de Instagram, fue recuperada por varios medios de comunicación y en ella se puede ver a la puertorriqueña celebrando una despedida de soltera enfundada en un bikini coral que no sólo dejaba al descubierto su espectacular figura ¡sino un detalle que enloqueció a los usuarios de las redes sociales!

La también actriz dejó, por primera vez, al descubierto su abdomen imperfecto, con el que deja en claro que no se sometió a ninguna cirugía estética para lucir más delgada como se ha venido diciendo desde que empezó a perder peso.

Después de este acto de valentía (porque no cualquier mujer se anima a mostrar las huellas que le dejó la maternidad) le han llovido más seguidores.