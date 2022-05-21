Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! quiere encontrar al verdadero rey o reina de la jungla, así que todos los participantes se encuentran entregando el corazón en cada una de las pruebas.

Esta noche no fue nada fácil, pues los concursantes escucharon un audio de sus familiares que los dejó al borde del llanto.

El primer reto también tocó las fibras más sensibles de los concursantes, pues compitieron por obtener una carta de sus seres queridos y un delicioso pastel.

El equipo anaranjado ganó el reto, por lo que se cargó de energía con las palabras de sus mamás, hijos, esposos y más. Llamó la atención la tierna acción de Apio, quien evitó leer su carta para darle su lugar a Oskarín.

Por si fuera poco, el ambiente también se llenó de sentimentalismo con la prueba de eliminación, pues todos despidieron a una compañera.

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Aylín Mujica es eliminada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Aylín Mujica fue una de las recién llegadas a Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, pero eso no impidió que mostrara su lado más valiente e intrépido.

La actriz cubana se convirtió en la segunda eliminada de nuestro reality show, pues la semana pasada salió Héctor Terrones de la contienda.

Las dinámica cambió en esta ocasión, pues los participantes eligieron a los salvados y a los posibles eliminados de esta noche.

Aylín Mujica y Alfredo Adame se enfrentaron al duelo de eliminación, pues Magaly Chávez salvó a Guty en medio de la polémica.

Este fue uno de los duelos de eliminación más polémicos, pues Magaly dejó ver sus diferencias con Alfredo Adame una vez más.

"Eres una mala persona y no sabes trabajar en equipo", le gritó Adame a Magaly por no cumplir la supuesta estrategia que habían acordado.

Al borde de las lágrimas y agradecida por la oportunidad, Aylín Mujica se marchó entre el aplauso de todos sus compañeros.

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