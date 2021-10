FOTOS | Adele contó que perdió peso mientras no tuvo empleo.

La cantante reveló que mientras estuvo sin empleo se dedicó a cuidar su cuerpo a través del ejercicio y comida saludable.

Mucho revuelo ha causado la cantante Adele, no sólo por su nueva imagen, sino por su regreso a la vida pública luego de estar 6 años en ausencia músical que terminó el pasado 6 de octubre cuando publicó en su perfil de Instagram los primeros segundos de Easy On Me, la que será su nueva canción, incluida dentro de su próximo álbum, 30.

Para regresar con el pie derecho, protagonizó la portada para la revista Vogue británica y estadounidense y durante la entrevista habló sobre su proceso de divorcio y su pérdida de peso que ha sorprendido a todos sus fans.

Sobre su divoricio con el empresario Simon Konecki, indicó que la parte más difícil fue reconocer que su relación no daba para más y asumir la responsabilidad: “Me sentía muy avergonzada por no poder hacer que todo funcionara. Como mujeres, nos han entrenado para seguir intentándolo, incluso a través de las películas que veíamos cuando éramos pequeñas. En ese momento se me rompió el corazón, pero ahora lo encuentro muy interesante”.

Sobre su pérdida de peso que ha sido muy comentada, la cantante británica asegura que perdió casi 50 kilos, pero trató de llevar este proceso en privado: “Estamos acostumbrados a que la gente documente todo en Instagram, y la mayoría de las personas en mi situación lograrían un gran contrato con una marca dietética. No me interesa. Lo hice por mí y por nadie más. Entonces, ¿por qué iba a compartirlo? No es nada fascinante. Es mi cuerpo”.

Adele aseguró que comenzó a hacer ejercicio para controlar su ansiedad y conforme hacía más fuerte su cuerpo, también su mente se fortalecía: “Haciendo ejercicio me sentía mejor. Nunca se trató de perder peso, sino de volverme fuerte y dedicar un tiempo todos los días a no usar mi teléfono. Me volví bastante adicta. Hago ejercicio dos o tres veces al día“.

También contó cómo es su rutina de ejercicio y cómo mientras estuvo alejada de los escenarios entrenaba hasta tres veces al día: “Hago pesas por la mañana, luego normalmente camino o boxeo por la tarde, y luego hago cardio por la noche. Básicamente, no tenía trabajo cuando lo hacía”.

Sobre las críticas que le han hecho, Adele asegura que es una persona sana y disfruta de comer: “Digan lo que digan, no me importa. No es necesario tener sobrepeso para ser body positive, tu cuerpo puede tener cualquier forma o tamaño. En todo caso, ahora como más de lo que solía comer antes porque hago ejercicio de forma intensa”.

