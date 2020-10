ENTÉRATE EN FOTOS | La broma de Adele sobre su pérdida de peso que encantó a sus seguidores.

La cantante sacó a flote sus kilos de menos de una forma muy graciosa.

Adele no ha dejado de sorprender a sus seguidores con su dramática pérdida de peso, la cantante ha mostrado su increíble figura a través de sus redes sociales dejando a más de uno con la boca abierta.

Esta vez, la intérprete británica apareció como presentadora del programa “Saturday Night Live”, por lo que, a través de la cuenta de Instagram del programa, se publicaron una serie de fotografías y videos donde Adele luce su increíble cambio.

La cantante de “Hello” comienza su monólogo con un “Hola, soy yo” (en referencia a su popular tema), “Dios mío, estoy absolutamente emocionada de finalmente ser la anfitriona de este programa. No solo me encanta este programa, sino que es el que rompió mi carrera en Estados Unidos, hace 12 largos años. Yo era la invitada musical en 2008, cuando Sarah Palin apareció con Tina Fey, así que obviamente unos pocos millones de personas sintonizaron para verlo. Y bueno, el resto ya es historia”, continuó la estrella.

Adele también aclaró por qué no fue ella la invitada musical y adelantó que tiene un nuevo proyecto en puerta: “'¿Por qué no es ella la invitada musical?’ Hay un par de razones. Mi álbum no está terminado y también tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas y esto es todo mío, por cierto”, señaló mientras se tocaba el cabello.

Adele mostró una vez más su buen humor y participó en un sketch, parodia del reality “The Bachelor”, donde trató de ganarse el corazón del soltero Ben K. (interpretado por Beck Bennett) en el que hizo gala de su talento musical y cantó algunos de sus temas más populares.

“Hola, soy Adele Adkins, tengo 32 años. Es posible que me conozcan como la cantante Adele. Estoy aquí porque he tenido muchas angustias en mi vida. Primero a los 19 años, y luego a los 21. Y luego aún más famoso a los 25 ", dijo, haciendo referencia a sus álbumes. “Pero tengo un muy buen presentimiento acerca de Ben K. Es sólo la primera noche, pero ya puedo decir que es el amor de mi vida”.

Además, en su exitoso regreso ante los reflectores, la cantante bromeó sobre su pérdida de peso: “Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me vieron. Pero en realidad, debido a todas las restricciones de COVID-19 y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí”.

La primera vez que Adele estuvo en “Saturday Night Live” fue en 2008 como invitada musical junto al conductor Josh Brolin. Después fue en noviembre de 2015 en un episodio presentado por Matthew McConaughey.