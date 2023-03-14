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FOTOS | Hasta Adele sabe que Piqué está metido en un problema con Shakira.

Adele opinó sobre Piqué tras participación de Shakira en un programa de televisión.

Por: TV Azteca

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