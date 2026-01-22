Adiós a las plagas en el romero: el insospechado uso de un elemento que ya tienes en la cocina

El romero es una de las plantas aromáticas más utilizadas tanto en la cocina como en la jardinería doméstica. Su resistencia y aroma intenso lo convierten en un clásico de balcones y huertas urbanas.

Pero, al igual que otras plantas aromáticas, no está exento de problemas por invasión de plagas de pulgones, mosca blanca y ácaros. Estos insectos suelen aparecer cuando el clima es húmedo o cuando el ejemplar se debilita por diversos motivos.

Frente al uso de pesticidas químicos, cada vez más especialistas recomiendan métodos caseros y sostenibles para proteger las plantas. Entre ellos, un recurso simple y sorprendente: el papel aluminio. Este elemento habitual en cualquier cocina puede convertirse en un aliado contra las plagas.

¿Cómo aplicar el papel aluminio para prevenir la presencia de plagas en el romero?

El papel aluminio funciona como repelente visual. Al reflejar la luz solar, genera destellos que desorientan a insectos como pulgones, trips y mosca blanca, dificultando que se posen sobre la planta.

Según explica la ingeniera agrónoma María Eugenia López, especialista en manejo integrado de plagas, muchos insectos se guían por contrastes de luz y sombra. Las superficies reflectantes alteran su orientación y reducen su presencia.

Para aplicar este truco casero basta con colocar tiras de papel aluminio alrededor de la maceta o cubrirla parcialmente. También puede ubicarse detrás de la planta, en forma de barrera reflectante.

Sin embargo, cabe mencionar que este método no elimina plagas ya instaladas, pero es muy efectivo como prevención, especialmente en espacios pequeños como balcones o interiores. Lo que también se debe tener en cuenta es que en espacios con demasiada luz del sol, el poder refractivo del aluminio puede quemar la planta.

¿Cuáles son los cuidados que requiere la planta de romero?

Más allá de los trucos caseros, los expertos coinciden en que la clave para evitar plagas es mantener el romero fuerte y sano. El paisajista y horticultor Javier Ruiz, autor de varios manuales de jardinería urbana, señala que el ejemplar necesita mucho sol, riego moderado y un suelo bien drenado. El exceso de humedad es el principal enemigo de esta planta.

Entre los cuidados básicos se incluyen ubicarlo en un lugar con al menos 6 horas de sol directo, regar solo cuando la tierra esté seca y evitar encharcamientos. Además, conviene podarlo con regularidad para estimular su crecimiento y revisar periódicamente el envés de las hojas, donde suelen instalarse las primeras plagas.