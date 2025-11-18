Sí funciona: la mezcla casera y con ingredientes fáciles para eliminar cualquier plaga de tus plantas

Cuidar las plantas de cualquier plaga puede ser un verdadero desafío cuando aparecen de un día para otro y comienzan a deteriorar hojas, tallos y flores. La buena noticia es que no siempre es necesario recurrir a productos químicos costosos: con algunos ingredientes básicos que probablemente ya tengas en tu casa, es posible preparar una mezcla casera altamente efectiva para combatir cualquier invasión.

Según expertos de The Home Depot, existen ciertos remedios naturales que no solo ayudan a mantener tu vegetación sana, sino que también son seguros, económicos y muy fácil de aplicar para erradicar las intrusas no deseadas. Asimismo, advirtieron que es fundamental colocarse guantes antes de hacer cualquier preparación e incluso antes de distribuir el contenido en las especies.

Foto de Olga Seifutdinova en Canva.

Los preparados domésticos que pueden ayudarte a eliminar plagas de tus plantas

De acuerdo a los especialistas en jardinería, rociar la planta con agua y jabón blanco (potásico o neutro) puede colaborar a erradicar varias plagas comunes, siempre y cuando se haga correctamente, ya que la mezcla actúa como un insecticida suave que rompe la capa protectora de insectos como:



Pulgones

Cochinillas

Mosca blanca

Ácaros

De esta manera, el jabón los deshidrata y los elimina sin dañar la planta, siempre que se use en la concentración adecuada. Los profesionales recomiendan un litro de agua y solo una cucharada de jabón blanco rallado o líquido.

Asimismo, para eliminar el moho gris, también puede utilizarse ajenjo sumergiéndolo en 150 mm de agua. Sin embargo, advierten que esta preparación hay que dejarla 12 días de reposo a temperatura ambiente y después pulverizar la mezcla con un rociador sobre la planta afectada.

Canva

Las precauciones que debes tener en cuenta con estas mezclas

Por otra parte, expertos del sitio Infocampo revelaron que debes tener ciertos cuidados a la hora de colocar estos productos caseros, como por ejemplo:

