¿Qué es tendencia en redes sociales? Los 5 colores de uñas más virales

En la actualidad, la mayoría de las tendencias de belleza surgen de las redes sociales, y las más resaltantes se obtienen directamente de TikTok Shop Estados Unidos. El algoritmo tiene la capacidad de indicar rápidamente qué comprar y qué ponerse justo antes de que un producto se convierta en un fenómeno global. La famosa manicurista Pattie Yankee revela que los esmaltes más populares transmitirán una dualidad fascinante: "serenidad y tranquilidad, sin renunciar a la confianza ni al estilo".

Karol G impone tendencia: uñas champagne glitter paso a paso

¿Por qué estos son los colores más virales de TikTok Shop?

Según Yankee, este 2026 también está marcado por ser el Año del Caballo en el horóscopo chino, lo que influye en la psicología del color: "Los tonos fríos y apagados ayudarán a infundir confianza y estabilidad. Se trata de avanzar con determinación", explica la experta. Una buena manicura no es solo estética; es una herramienta para cambiar tu energía y afrontar con seguridad los retos diarios.

A continuación, detallamos los 5 colores virales que están rompiendo récords de ventas en la plataforma:

Blanco espuma

Siguiendo la elección de Pantone para este 2026, el blanco se reinventa. Ya no es el clásico tono opaco similar a un corrector; la tendencia se inclina hacia un blanco lechoso y grisáceo que aporta una limpieza visual absoluta.

Naranja supremo

Inspirado en la estética vibrante de finales de 2025 y el estilo de celebridades como Kylie Jenner, este naranja cítrico y brillante está agotando existencias.

Chocolate con leche

El marrón se ha consolidado como el nuevo neutro indiscutible, sustituyendo al negro en las manicuras de diario. La gama ideal va desde el espresso intenso hasta el café con leche suave.

Ventaja: Es la definición del "lujo silencioso". Funciona igual de bien en una reunión de oficina que en una cena sofisticada, aportando calidez y distinción.

Negro carbón

Aunque el negro es un eterno conocido, en este 2026 regresa con un acabado ultra brillante y profundo. Es la respuesta directa a varios años de dominio de las uñas claras, nude y transparentes.

Tendencia: Se utiliza para proyectar una actitud audaz. Es el tono preferido para quienes buscan un cambio radical respecto a las tendencias pastel del pasado reciente.

Azul tormenta

Este es, quizás, el color más innovador y buscado del año. Se ubica en el espectro exacto entre el gris pizarra y el azul pastel.



